В Донецк прибыл очередной гуманитарный конвой из России

В столицу ДНР прибыл очередной гуманитарный конвой из России. Фото: УНМ Республики

Сегодня, 11 сентября, в Донецк прибыл гуманитарный груз для мирных жителей и военнослужащих.

- Груз собран и доставлен силами волонтерских организаций, благотворительных фондов со всей России при содействии Народной милиции. В него вошли продукты питания, средства личной гигиены, канцелярские наборы для школьников, медикаменты, разгрузочные системы, генераторы и различные инструменты для защитников республики, - рассказал координатор гуманитарных проектов Управления Народной милиции ДНР Владимир Георгиев.

В Республику регулярно по гуманитарной линии поступает помощь из Российской Федерации.

Ранее сообщалось, что украинские боевики за сутки 35 раз обстреляли ДНР, выпустив по ее территории 171 боеприпас. В результате 6 мирных жителей погибли (Киевский и Петровский районы Донецка), еще 11 (Киевский и Петровский районы Донецка, Червоногвардейский район Макеевки и ранее освобожденное Новотроицкое) – ранены. Повреждено 25 домостроений, а также 7 объектов гражданской инфраструктуры. Противник применял артиллерию 155 и 152 мм, танки, минометы 120 мм.

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