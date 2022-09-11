Украинские боевики с утра обстреляли четыре района Донецка, есть жертвы среди мирных жителей

В Киевском районе вражеский снаряд отнял жизнь у мужчины. Фото: Архив "КП"

Сегодня, 11 сентября, ВСУ с самого утра обстреливают Донецк из орудий НАТОвского 155-го калибра. В Киевском районе вражеский снаряд отнял жизнь у мужчины 1959 года рождения. Об этом сообщил глава администрации города Донецка Алексей Кулемзин.

- В результате сегодняшнего обстрела Киевского района произошло прямое попадание в многоквартирный дом. Есть пострадавшие, информация уточняется. В Куйбышевском районе в частном доме повреждены стена и остекление, - рассказал мэр.

Под обстрелами находятся Киевский, Куйбышевский, Ленинский, Ворошиловский и Буденновский районы города.

По данным Штаба территориальной обороны ДНР, при украинском обстреле также ранен мирный житель в Буденновском районе столицы. Всего за сутки с 08.00 10 сентября до 08.00 11 сентября в результате обстрелов со стороны украинских боевиков в Республике погибли шесть мирных жителей, ранены одиннадцать, включая трех детей.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В ДНР опровергли украинские фейки об уходе с поста Главы ДНР Дениса Пушилина и захвате ВСУ донецкого аэропорта

Верить таким сообщениям нельзя (подробнее)