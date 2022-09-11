В честь Дня освобождения в Мариуполе выступил Кремлевский оркестр

Концерт слушали как жители, так и гости города. Фото: t.me/glavamariupol

В Мариуполе выступил Государственный Кремлевский оркестр Управления делами Президента Российской Федерации в честь Дня освобождения города от немецко-фашистских захватчиков. Об этом сообщил глава администрации Мариуполя Константин Иващенко.

— Специальная программа имела симоволическое название «Во имя жизни - Мариуполь». Хочу выразить слова благодарности всем организаторам и участникам события. Для мариупольцев выступление оркестра сегодня стало настоящим подарком! — отметил мэр.

Иващенко подчеркнул, что в сердце Мариуполя, на Театральной площади, прозвучали симфония № 4 фа-минор Петра Чайковского, а также стихи Бориса Лукина и Константина Фролова.

Напомним, что сегодня в Мариуполе открылся 145-й театральный сезон академического ордена «Знак почета» русского драматического театра. Среди гостей были также известные российские актеры — Иван Охлобыстин и Александр Михайлов.

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