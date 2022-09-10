В ДНР опровергли украинские фейки об уходе с поста Главы ДНР Дениса Пушилина и захвате ВСУ донецкого аэропорта

В Республике развенчали еще несколько украинских ложных сообщений. Фото: администрация Главы ДНР

Глава ДНР опубликовал видео, в котором развенчивается слух о якобы захвате вооруженными формированиями Украины аэропорта вблизи Донецка. Сообщение с развенчиванием украинских фейков появилось в телеграм-канале лидера Республики.

— Поступила фейковая новость о том, что банда ВФУ заняла аэропорт. Это неправда. Аэропорт за моей спиной. Мы далеко впереди, и как били, так и бьем врага. Не верьте фейковым новостям, аэропорт наш был, есть и будет, — рассказал комбат «Спарты» Колыма на фоне донецкого аэропорта.

Кроме того, в сети появилась фейковое заявление Главы ДНР о «досрочном прекращении полномочий Главы Донецкой Народной Республики». В администрации Главы отметили, что это очередной украинский ложный вброс.

Напомним, что ранее в Народной милиции ДНР развенчали фейки о якобы очередях из беженцев в Сватово. Обстановка в населенном пункте Луганской Народной Республики стабильная и спокойная.

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