Автопоезд с овощами из Херсона прибудет в ДНР на следующей неделе

Экспорт овощей и фруктов позволить снизить цены в Республике Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Первый автопоезд доставит в Донецкую Народную Республику овощи из Херсонской области уже на следующей неделе. Об этом сообщил Председатель Правительства ДНР Виталий Хоценко.

— Одним из факторов завышения цен является отсутствие предложения. Этот вопрос мы можем решить путем завоза овощей из Херсонской и Запорожской областей. Более того, Правительством ДНР прорабатывается вопрос о том, чтобы и наш бизнес имел возможность поставлять на соседние территории продовольственные товары, — подчеркнул Хоценко.

Председатель отметил, что только так мы сможем объединить бизнес-сообщество всех территорий в некий экономический союз, пользу от работы которого будут получать жители всей агломерации.

Напомним, что ранее в ДНР запустили телеграм-бот для контроля за ценами в торговых точках. С его помощью можно сообщить о факте завышения цен конкретными продавцами.

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