В Макеевке три ребенка ранены в результате детонации взрывоопасного предмета

Украинские боевики продолжают обстреливать жилые кварталы, убивая мирных жителей и разрушая инфраструктуру города (архивное фото). Фото: t.me/dnronline

Три ребенка получили ранения в результате детонации взрывоопасного предмета в Червоногвардейском районе Макеевки. Об этом сообщили в Представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

— В результате подрыва ВОП ранения различной степени тяжести получили трое детей (мальчики) 2010, 2011 и 2012 годов рождения, — отметили в ведомстве.

В СЦКК ДНР подчеркнули, что по состоянию на 20:00 10 сентября жертвами агрессии украинских боевиков стали 15 мирных жителей Республики. Пять человек погибли, еще 10 получили ранения различной степени тяжести, включая одного человека с ранее освобожденного населенного пункта Новотроицкое.

Повреждения получили частные и многоквартирные жилые дома в Куйбышевском, Киевском и Петровском районах Донецка, а также в населенных пунктах Старомихайловка и Луганское.

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