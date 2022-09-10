Количество погибших в Киевском районе Донецка увеличилось до трех

Пожар произошел на рынке по улице Горной в Киевском районе Донецка. Фото: МЧС ДНР

Число погибших в результате обстрела хозяйственного рынка в районе железнодорожного вокзала Донецка увеличилось до трех. Один мирный житель пострадал. Пожар на рынке удалось локализовать силами МЧС ДНР. Об этом сообщили в пресс-службе спасательного ведомства Донецкой Народной Республики.

— На рынке установлено горение торговых павильонов общей площадью 200 м². Горит 30 торговых контейнеров. На месте работают служба пожаротушения Центра управления в кризисных ситуациях и шесть пожарно-спасательных отделений. Возгорание удалось локализовать, — отметили в МЧС ДНР.

В спасательном ведомстве подчеркнули, что пожару был объявлен повышенный ранг №2.

Напомним, что за четыре часа украинские боевики выпустили 12 снарядов калибром 152 мм по Киевскому району. Обстрел велся с позиций вооруженных формирований Украины, расположенных в населенном пункте Первомайское.

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