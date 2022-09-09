Российские саперы обнаружили на окраине Мариуполя два минных поля

Специалисты из России помогают в разминировании территорий Донбасса. Фото: сайт Главы ЛНР

Саперы Сводного отряда разминирования Международного противоминного центра Министерства обороны РФ очистили от взрывоопасных предметов территорию сельхозугодий, расположенных возле аэропорта Мариуполя. Специалисты обнаружили и обезвредили здесь более 300 боеприпасов ВСУ. Об этом сообщили в Донецком агентстве новостей.

Там уточнили, что в ходе проведения саперных работ специалисты наткнулись на два заградительных минных поля.

- В ходе обследования в окрестностях аэропорта на окраине Мариуполя были обнаружены два минных поля: одно на 40 мин, а второе - на 264 противотанковые мины ТМ-62М, - рассказали саперы.

Обнаруженные мины было решено уничтожить накладными зарядами взрывчатки. После очистки полей от боеприпасов, оставленных украинской армией, они стали пригодны для сельскохозяйственных нужд.

Напомним, ранее сообщалось, что руководитель российской группы пиротехников пострадал при подрыве противопехотной мины в селе Николаевка в ЛНР. С ампутацией правой стопы и части голени раненый был доставлен в больницу.

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