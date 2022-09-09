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Политика9 сентября 2022 15:59

Под обстрел ВСУ попал Парк кованных фигур в центре Донецка

Украинские боевики ведут огонь по городу из артиллерии калибром 155 мм натовского образца
Ирина ДМИТРИЕВА
Это одно из главных досуговых мест для дончан

Это одно из главных досуговых мест для дончан

Фото: Юлия АНДРИЕНКО

Украинские боевики продолжают вести массированный обстрел Донецка. По данным администрации, ближе к вечеру под огонь ВСУ попал центр города - Ворошиловский район. А конкретнее, одно из главных досуговых мест дончан - Парк кованных фигур.

- Очевидцы сообщают - только что под обстрел попал Парк кованных фигур в центре Донецка. Данные о пострадавших и разрушениях уточняются, - сообщил в своем телеграм-канале глава столичной администрации Алексей Кулемзин.

По словам градоначальника, был также зафиксирован прилет в районе кинотеатра «Звездочка». Сообщается и про обстрел в районе Павших Коммунаров.

Тем временем в СЦКК заявляют про обстрелы Киевского, Куйбышевского, Кировского и Петровского районов Донецка. Огонь по ним ведется ВСУ из артиллерии калибром 155 мм натовского образца.

- Будьте предельно осторожны! - призывает горожан мэр Алексей Кулемзин.

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