Под обстрел ВСУ попал Парк кованных фигур в центре Донецка

Это одно из главных досуговых мест для дончан Фото: Юлия АНДРИЕНКО

Украинские боевики продолжают вести массированный обстрел Донецка. По данным администрации, ближе к вечеру под огонь ВСУ попал центр города - Ворошиловский район. А конкретнее, одно из главных досуговых мест дончан - Парк кованных фигур.

- Очевидцы сообщают - только что под обстрел попал Парк кованных фигур в центре Донецка. Данные о пострадавших и разрушениях уточняются, - сообщил в своем телеграм-канале глава столичной администрации Алексей Кулемзин.

По словам градоначальника, был также зафиксирован прилет в районе кинотеатра «Звездочка». Сообщается и про обстрел в районе Павших Коммунаров.

Тем временем в СЦКК заявляют про обстрелы Киевского, Куйбышевского, Кировского и Петровского районов Донецка. Огонь по ним ведется ВСУ из артиллерии калибром 155 мм натовского образца.

- Будьте предельно осторожны! - призывает горожан мэр Алексей Кулемзин.

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