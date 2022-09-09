«Пришла Россия и начался процесс созидания»: Глава ДНР Денис Пушилин вручил ключи от новых квартир первым семьям из Мариуполя

Ключи от квартир получили первые восемь семей, потерявших свое жилье в ходе военных действий. Фото: t.me/PRO_respubliku
В городе Мариуполь первые семьи получили ключи от квартир в новом жилом комплексе, возведенном на улице Куприна. Еще не так давно здесь стояли полностью разрушенные боями дома. А сейчас благодаря российским строителям на этом месте вырос новый, красивый и современный микрорайон.
В рекордные сроки специалисты проделали масштабнейший объем работы - микрорайон оказался очень уютным и эффектным - таким, где действительно хочется жить.
Сегодня Глава ДНР Денис Пушилин вручил ключи от новых квартир первым восьми семьям, потерявшим свое жилье в ходе военных действий. Среди них одна семья многодетная. Руководитель Республики отметил, что к сдаче в сентябре 2022 года подготовлено уже три дома, это 278 квартир. А военно-строительная компания России, показавшая рекордные сроки строительства, приступит ко второй очереди возведения жилья.
- Хоть специальная военная операция еще не закончилась, но мы видим - пришла Россия и начался процесс созидания, - подчеркнул во время торжественной церемонии Денис Пушилин.
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