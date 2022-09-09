В ДНР провели перерасчет пенсии для почти полумиллиона жителей

Размер пенсионных выплат в Республике вырос Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Перерасчет минимальной пенсии с учетом ее повышения был проведен для почти полумиллиона жителей ДНР. Об этом сообщили ДАН в Пенсионном фонде Донецкой Народной Республики.

- Перерасчет минимальной пенсионной выплаты был проведен 464 077 гражданам Республики, - рассказали в ведомстве.

В Пенсионном фонде уточнили, что сейчас в Республике проживают 734 684 пенсионера.

Напомним, ранее сообщалось, что в Донецкой и Луганской Народных Республиках увеличили размер минимальной пенсии гражданам. Соответствующие постановления утвердили Государственный комитет обороны ДНР и Правительство ЛНР.

Обращалось внимание, что перерасчет пенсий будет произведен с 1 июля. Размер минимальной выплаты теперь составит 10 тысяч рублей.

Отметим также, что в программе социально-экономического развития ДНР и ЛНР на 2022-2024 годы для повышения качества и уровня жизни населения предусмотрен рост социальных стандартов. Эта программа распространяется на оба молодых государства.

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