В ЛНР начали выплачивать компенсации за утраченное имущество и жилье

Жителям возместят потерю имущества. Фото: УНМ ЛНР

В Луганской Народной Республике началась выплата компенсаций за утраченное и поврежденное в ходе боев жилье. Об этом сообщили в пресс-службе Правительства страны.

Там пояснили, что первые средства уже поступили на счета нескольких десятков жителей.

- Сегодня начинаются первые выплаты жителям Республики на приобретение или ремонт жилья взамен утраченного в результате агрессии Украины. Казначейством уже перечислены средства на счета 59 граждан, проживающих в Красном Луче и Перевальском районе, - рассказали там.

В пресс-службе уточнили, что также стартовала выплата единовременной денежной помощи гражданам, утратившим по этой же причине имущество первой необходимости.

- Сегодня ее получают 75 жителей Республики из городов Алчевск, Первомайск, Стаханов и поселков Славяносербск и Новоайдар, - отметили в главном исполнительном органе власти страны.

Напомним, ранее в ЛНР назвали сумму компенсации, которую получат жильцы разрушенной обстрелом ВСУ многоэтажки в Первомайске. В городе от удара ракетой HIMARS умер мирный житель, пострадали три человека, без вести пропала женщина.

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