Восстановленный мемориал «Саур-Могила» в ДНР позволит сохранить память также про нынешних освободителей Донбасса

В торжественной церемонии открытия обновленного памятника принял участие Глава ЛНР Леонид Пасечник. Фото: ЛИЦ

Восстановленный мемориальный комплекс «Саур-Могила» позволит следующим поколениям сохранить память о подвиге не только героев Великой Отечественной войны, но также нынешних освободителей Донбасса. Об этом заявил Глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник, который принял участие в торжественной церемонии открытия обновленного памятника.

- Мы отстаиваем эту память, это первое. И второе: сегодня мы дополнили эту память, эту историю, мы заполнили ее своей историей, современной историей, историей наших современников, которые сегодня, наши ребята, повторяют подвиг наших дедов и прадедов, - подчеркнул он.

По словам Главы ЛНР, этот подвиг повторяют сегодня абсолютно такие же простые ребята, парни со всех регионов России, самых разных национальностей. Они и есть настоящие патриоты своей страны.

Напомним, 8 сентября в ДНР торжественно открыли полностью восстановленный мемориальный комплекс «Саур-Могила». На масштабную реконструкцию памятника у специалистов ушло 90 дней.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса.

Читайте также

Глава ДНР Денис Пушилин поблагодарил Президента России Владимира Путина за решение возродить Саур-Могилу

Он отметил, что восстановление такого сооружения было неподъемным для Республики (подробнее)