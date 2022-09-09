Глава ДНР Денис Пушилин поблагодарил Президента России Владимира Путина за решение возродить Саур-Могилу

Благодаря России мемориал полностью отреставрировали. Фото: телеграм-канал Дениса Пушилина

Все восемь лет жители ДНР приезжали на разбитый украинскими боевиками мемориал на Саур-Могиле, чтобы по традиции чествовать героев двух войн. Знали, что восстановление такого сооружения будет неподъемным для одной Республики, но все равно мечтали об этом. Их мечта сбылась - благодаря России мемориал полностью отреставрировали. Об этом сообщил в своем телеграм-канале Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин, который принял участие в торжественной церемонии открытия объекта 8 сентября.

Руководитель Республики поблагодарил Президента России Владимира Путина за решение возродить памятник.

- Наша признательность Российскому военно-историческому обществу и военным строителям Министерства обороны России, волонтерам из Российской Федерации за то, что в рекордные сроки вернули нам этот священный для Донбасса мемориал! - написал Денис Пушилин.

Глава ДНР добавил, что теперь к важным для земляков датам 9 мая и 8 сентября добавится еще одна - дата победы над украинским нацизмом. И будет еще один повод посетить курган вместе с детьми, чтобы они навсегда запомнили, как важно знать свою историю и кому быть благодарным за мирное небо над головой.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса.

Читайте также

В ДНР торжественно открыли восстановленный мемориальный комплекс «Саур-Могила»: фоторепортаж

Впервые с 2014 года на «Саур-Могиле» зажгли вечный огонь (подробнее)