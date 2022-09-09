Руководитель российской группы пиротехников пострадал при подрыве противопехотной мины в селе Николаевка в ЛНР

Инцидент произошел 8 сентября при проведении саперных работ. Фото: ЛИЦ

В селе Николаевка Станично-Луганского района пострадал руководитель российской группы пиротехников. Он получил ранение, наступив на противопехотную мину. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС ЛНР.

Уточняется, что инцидент произошел 8 сентября при проведении саперных работ.

- При проведении инженерно-саперных работ в населенном пункте Николаевка заместитель начальника отдела - начальник группы первого пиротехнического отдела Федерального государственного казенного учреждения «Центра по проведению спасательных операций особого риска «Лидер», 1989 года рождения, наступил на противопехотную мину ПМН-2 и в результате подрыва боеприпаса получил ранение, - рассказали в ведомстве.

Сообщается, что раненый пиротехник в состоянии средней степени тяжести с травматической ампутацией правой стопы и третей четверти голени был срочно доставлен в Луганскую республиканскую клиническую больницу. Им занимаются медики.

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