В ЛНР рассказали о готовности к предстоящей зиме

К транспортировке теплоносителя подготовлены почти 562 километра тепловых сетей Фото: Михаил ФРОЛОВ

Коммунальщики завершают подготовку тепловых коммуникаций в ЛНР. К транспортировке теплоносителя подготовлены почти 562 километра тепловых сетей, при этом были заменены 21,6 километра старых или аварийных трубопроводов. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Луганской Народной Республики.

Там уточнили, что из 2004 социально значимых объектов Республики необходимые работы уже выполнены на 1795. Их готовность составляет почти 90 процентов.

- Согласно отчетам администраций территорий Республики, министерств и ведомств, имеющих на своем балансе объекты социальной сферы, их готовность к работе в зимний период составляет 89,6%, - пояснили в Минстрое.

Уточняется также, что из 1160 котельных 1017 прошли остановочный ремонт. В настоящее время они полностью готовы к работе в предстоящий отопительный сезон.

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