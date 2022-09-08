В Луганске убрали из сквера 1 Мая бюст Пушкина

Архитектура вокруг этого памятника практически является летописью города. Фото: ЛИЦ

- В канун празднования Дня города осуществилась мечта многих луганчан - в городе все-таки перенесли памятник Александру Сергеевичу Пушкину из сквера имени 1 Мая на историческое место, являющееся одним из центральных: в старый город. Об этом сообщили в Луганском информационном центре со ссылкой на городскую администрацию.

- Архитектура вокруг этого памятника практически является летописью нашего города. Именно на этой старейшей улице, которая носит имя Пушкина, памятник как раз нашел свое место, - передают журналисты слова мэра Луганска Манолиса Пилавова.

Уточняется, что на торжественной церемонии открытия бюста побывали его автор - народный художник Луганской Народной Республики Александр Редькин, представители мэрии и жители города.

По словам Редькина, что ему очень повезло трудиться над образом великого поэта, которого с детства знает каждый ребенок.

После торжественной части участники мероприятия возложили цветы к вновь открывшемуся бюсту Пушкина.

Отметим, что День города в Луганске отмечают во вторую субботу сентября.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса.

Читайте также

Мариупольский драмтеатр до полного восстановления закроют стальными щитами

Полным ходом идет и капитальный ремонт театрального сквера (подробнее)