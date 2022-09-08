В ДНР рассказали о перспективах открытия посольства РФ в Республике

Как только ситуация станет спокойней, можно ожидать открытия Посольства РФ Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Открытие Посольства России в Донецкой Народной Республике усложняет сложная военная обстановка, сложившаяся на сегодняшний день в Донбассе. Об этом заявила ДАН министр иностранных дел Республики Наталья Никонорова.

Она отметила, что подвергать опасности дипломатов никто не будет.

- Пока в Республике у нас наблюдается сложная военная обстановка. Мы не хотим подвергать опасности дипломатических сотрудников. Поэтому, как только ситуация станет спокойней, мы можем ожидать открытия Посольства РФ, - подчеркнула министр.

Напомним, ранее сообщалось, что 12 июля в Москве было открыто Посольство ДНР в России. Оно расположено по адресу: Грохольский переулок, дом 13. Недавно поступила информация о том, что прием граждан Посольством был временно приостановлен. Мера вынужденная и связана она с угрозой распространения коронавируса. Уточняется, что граждане могут оставить свои письменные обращения в специальном ящике на первом этаже или же отправить их по электронной почте emb-consul@mid-dnr.su

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