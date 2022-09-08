В ЛНР погибла женщина, пытавшаяся сжечь мусор с зажженной сигаретой

О подробностях трагедии рассказали в МЧС. Фото: www.dnmchs.ru

В поселке городского типа Комиссаровка Перевальского района ЛНР погибла женщина при неосторожном обращении с огнем. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС Республики.

Там рассказали, что 48-летняя жительница частного сектора, находясь в нетрезвом состоянии, наводила порядок у себя в огороде и собравшийся мусор решила сжечь. Чтобы огонь быстрее разгорелся, она намеревалась использовать бензин. Для этого начала переливать воспламеняющуюся жидкость из большой емкости в бутылку, при этом курила.

- В считанные секунды женщина была полностью объята огнем, - пояснили в МЧС.

Услышав крики, на помощь пострадавшей бросилась соседка. Она накинула на женщину телогрейку и сбила пламя, а затем вызвала скорую.

Медики госпитализировали обгоревшую жительницу в больницу с множественными ожогами головы, туловища и конечностей 2-й степени 95% тела. В реанимации от полученных травм та скончалась.

В министерстве добавили, что несколько месяцев назад погибшая потеряла мужа, а теперь в результате ее необдуманного поступка сиротой осталась 8-летняя дочь.

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