В ЛНР заявили о резком подъеме заболеваемости ОРВИ и гриппом

Всего в Республике за 36-ю неделю гриппом и ОРВИ заболело 6 673 человека Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

В ЛНР сообщили о резком возрастании числа заболевших простудой и гриппом - показатели заболеваемости уже почти вполовину превысили допустимый эпидемический порог. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения Республики со ссылкой на Луганскую республиканскую санитарно-эпидемиологическую станцию.

Там отметили, что большая часть заболевших - дети.

- Уровень заболеваемости ОРВИ и гриппом в Луганской Народной Республике на 36-й неделе (с начала года) выше эпидемического порога на 45,5%. Всего в Республике за 36-ю неделю гриппом и ОРВИ заболело 6 673 человека. Из общего количества заболевших 56,1% - дети (3 747 человек), - рассказали в ведомстве.

Уточняется также, что с диагнозом ОРВИ в больницы был госпитализирован 421 человек, из которых 242 ребенка.

На ковид за неделю обследовались 2 080 человек, положительный результат был обнаружен в 622 случаях, что составляет практически треть от общего числа пациентов.

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