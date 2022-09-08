В ДНР запустили новый телеграм-бот для контроля за ценами в магазинах

Уровень цен волнует каждого жителя Республики Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Донецкой Народной Республике запустили новый телеграм-бот для контроля за ценами в торговых точках Республики. Об этом сообщил руководитель государства Денис Пушилин.

Он отметил, что к решению этой задачи власти решили привлечь население.

- Уровень цен волнует каждого жителя Республики. В Правительстве создали комиссию по решению данной проблемы. Считаю важным моментом вовлеченность людей в решение этой задачи. Поэтому запускаем чат-бот по ценам, - рассказал он в своем телеграм-канале.

Глава ДНР добавил, что в созданный чат-бот люди могут сообщить про факты завышения цен конкретными продавцами.

- Удобная вещь по контролю за уровнем цен: конкретные магазины, конкретная продукция, кто завышает цены и где, - пояснил он.

По словам Дениса Пушилина, совместными усилиями удастся сделать прорыв и в этом вопросе.

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