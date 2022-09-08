В Мариуполе во время уборки территории комбината имени Ильича подорвались 4 работника

Ранеными занимаются медики Фото: Олег УКЛАДОВ

В Мариуполе на металлургическом комбинате имени Ильича от подрыва взрывоопасного предмета пострадали четверо сотрудников. Уточняется, что инцидент произошел во время уборки территории завода. Об этом сообщили в Штабе территориальной обороны Донецкой Народной Республики.

- В Мариуполе во время уборки территории металлургического комбината имени Ильича на взрывоопасном предмете подорвались 4 сотрудника предприятия, - проинформировали там.

Уточняется, что все пострадавшие были госпитализированы в больницу, где медики оказывают им необходимую помощь.

Тем временем в ЛНР, по предварительной информации, в поселке городского типа Нижнее, на мине подорвались двое гражданских лиц, которые от полученных ранений погибли прямо на месте. Местные власти обратились к жителям с просьбой быть предельно внимательными и осторожными, так как населенные пункты Донбасса могут быть перенасыщены взрывоопасными предметами.

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