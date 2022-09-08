В ДНР сообщили про начало окружения Авдеевки

Полноценное окружение Авдеевки стало возможным благодаря взятию под контроль населенного пункта Кодема Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

В оборонном ведомстве Донецкой Народной Республики рассказали о ситуации в районе Авдеевки, где на протяжении последних нескольких недель бойцы союзных сил выдавливают украинских боевиков с их позиций.

Сообщается, что началось полноценное окружение города, которое стало возможным благодаря освобождению и взятию под контроль силами русской коалиции населенного пункта Кодема. Ведутся также бои за Соледар.

- Началось окружение Авдеевки, наши подразделения вышли на Первомайское и Опытное, на севере ДНР бойцами «Вагнер» и союзных сил взят город Кодема, бои идут в Соледаре, - рассказал заместитель начальника Управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.

Напомним, что тем временем украинские боевики целенаправленно обстреливают Донецк. Сегодня ночью под их огнем оказались Киевский и Куйбышевский районы города. По данным представительства ДНР в СЦКК в направлении столицы были выпущены 26 снарядов калибром 155 мм и 9 снарядов калибром 152 мм. Обстрелы населенных пунктов Республики не стихают.

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