Теперь молодое поколение может расти независимым. Фото: ДАН

Праздничный митинг в честь Дня освобождения Донбасса прошел сегодня в освобожденном городе Мариуполь в ДНР. Жители возложили цветы к подножию памятника «Освободителям Донбасса» - главного мемориала, посвященного Великой Отечественной войне. Об этом сообщили в Донецком агентстве новостей.

Более сотни горожан собрались в этот день на площади Воинов-освободителей. В их числе - ветераны боевых действий, юнармейцы, общественники. Обращаясь к присутствующим, первый заместитель главы администрации Мариуполя Евгений Хармышев напомнил, что 8 сентября 1943 года начались бои за город, оккупированный фашистами. С нескольких сторон был прорван фронт, и 10 числа Мариуполь был полностью очищен от врага.

Спустя 79 лет, в этом году, его пришлось освобождать уже от украинских неонацистов, которые не давали местным жителям жить свободно - так, как они сами этого хотели.

- Символично, что мы отмечаем этот праздник - 79-ю годовщину - свободными, без войны на нашей мариупольской земле, при этом идут еще бои за весь Донбасс, - подчеркнул заместитель мэра.

После этого жители возложили цветы к монументу.

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