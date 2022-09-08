За сутки боев в Донбассе союзные войска уничтожили до 100 украинских боевиков

В Донбассе проходит специальная военная операция при участии войск народных республик и РФ Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Военнослужащие ДНР при поддержке российских военных ликвидировали за сутки более четырех десятков украинских боевиков. Об этом заявил заместитель начальника Управления Народной милиции Донецкой Народной Республики Эдуард Басурин.

Представитель оборонного ведомства также уточнил, что в ходе боев была уничтожена часть военной техники противника.

- Совместными действиями военнослужащих Донецкой Народной Республики и Вооруженных Сил Российской Федерации уничтожено следующее вражеское вооружение и военная техника: два бронетранспортера, четыре единицы специальной автомобильной техники, две артиллерийские установки и до 45 человек личного состава, - сообщил он.

Тем временем в армейском корпусе Луганской Народной Республики сообщили о 55 уничтоженных бойцами украинских силовиков.

- Уничтожено до 55 человек личного состава, 3 танка, 1 бронетранспортер, 7 единиц специальной автомобильной техники, - уведомил официальный представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.

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