Ветераны-блокадники из Донецка отправились в город на Неве

В Санкт-Петербург отправились те ветераны, кто жил здесь во время осаждения города в годы Великой Отечественной войны. Фото: телеграм-канал Алексея Кулемзина

Ветераны из Донецка отправились в Санкт-Петербург, чтобы принять участие в памятных мероприятиях, посвященных Дню памяти жертв блокады Ленинграда. Поездка состоялась по приглашению российского губернатора Александра Беглова и при непосредственной поддержке властей ДНР. Об этом сообщил в своем телеграм-канале глава администрации города Донецк Алексей Кулемзин.

Он уточнил, что в город на Неве отправились те ветераны, кто жил здесь во время его осаждения в годы Великой Отечественной войны. Они уже побывали в Московском парке Победы и у Монумента героическим защитникам Ленинграда на площади Победы.

А сегодня, 8 сентября, донецкая делегация примет участие в церемонии возложения венков и цветов к монументу «Мать - Родина» на Пискаревском кладбище. Кроме того, в ходе поездки ветераны планируют встретиться с родственниками и друзьями, а также посетить могилы родных.

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