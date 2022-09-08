Украинские боевики обстреляли Донецк ночью: По городу были выпущены более 30 снарядов калибром 155 и 152 мм

Ночью Донецк оказался под массированным огнем ВСУ. Фото: t.me/dnronline

Сегодня ночью под огнем украинских боевиков оказались Киевский и Куйбышевский районы Донецка. По данным представительства ДНР в СЦКК в направлении столицы были выпущены 26 снарядов калибром 155 мм и 9 снарядов калибром 152 мм. Информация о пострадавших и разрушениях сейчас уточняется.

Тем временем в мэрии заявили, что, по сведению очевидцев, в результате обстрела Киевского района произошло возгорание гаражей на Гладковке.

Известно также, что под огнем ВСУ оказался Кировский район города.

- В Кировском районе совершен обстрел поселка Бирюзова, - проинформировал в своем телеграм-канале глава столичной администрации Алексей Кулемзин.

Уточняется также, за прошедшие сутки в результате обстрелов на территории ДНР пострадали 5 человек.

- За минувшие сутки, с 08:00 7 сентября до 08:00 8 сентября, в результате обстрелов ВФУ на территории Донецкой Народной Республики 5 мирных жителей получили ранения, - уведомили в Штабе территориальной обороны ДНР. Один человек получил ранение, наступив на сброшенную украинскими боевиками запрещенную мину ПФМ-1 «Лепесток».

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса.

Читайте также

В ДНР за сутки от обстрелов ВСУ погибла девочка, еще четверо жителей были ранены

По семи городам и поселкам ДНР украинские боевики выпустили 178 снарядов и мин (подробнее)