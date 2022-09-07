В ДНР национализировали имущество маслобойного комбината «Каргилл» в Донецке

Глава ДНР Денис Пушилин подписал постановление ГКО о национализации «Каргилла». Фото: АГ ДНР

Движимое и недвижимое имущество ООО «Комбинат «Каргилл», расположенное на территории столицы ДНР, обращается в государственную собственность без компенсации стоимости собственнику. Постановление № 228 от 6 сентября Государственного комитета обороны ДНР опубликовано на сайте Главы ДНР Дениса Пушилина.

Документом прекращены обязательства по договорам, заключенным юридическим лицом — нерезидентом ООО «Комбинат «Каргилл» до 16 октября 2015 года, в отношении принадлежащего ему имущества, а также права собственности «Каргилла» на такое имущество. В пользу государства, в частности, переходит имущество компании, расположенное в Петровском районе столицы по адресу: город Донецк, улица Бойцовая, дом 80.

Имущество комбината, обращенное в госсобственность, закреплено на праве хозяйственного ведения за госкорпорацией по разработке и реализации современных технологий «Донецкие технологии», которая ранее была временным администратором компании.

Напомним, до 2014 года донецкий комбинат «Каргилл» являлся филиалом американской корпорации Cargill Inc, одним из крупнейших на Украине предприятий по производству растительного масла. Его продукция шла в основном на внешние рынки.

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