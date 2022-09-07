В Никольском в результате обстрела ВСУ монастыря ранен мирный житель

Храм в селе Никольское часто обстреливается украинскими боевиками. Фото: УНМ ДНР

Сегодня, 7 сентября, украинские боевики обстреляли Свято-Успенский Николо-Васильевский монастырь в селе Никольское Волновахского района ДНР. Об этом сообщили в Штабе территориальной обороны ДНР.

- ВФУ атаковали Свято-Успенский Николо-Васильевский монастырь в селе Никольское. В результате обстрела ранен мужчина, — сказано в сообщении.

Никольское находится недалеко от линии фронта и постоянно подвергается обстрелам со стороны украинских боевиков. Снаряды и мины рвутся и возле зданий монастыря и храма.

Кроме того, по данным Штаба, ранение в результате обстрелов получил еще один мирный житель в доме по улице Бирюзова в Кировском районе Донецка.

Всего в результате сегодняшних обстрелов вооруженных формирований Украины в Донецкой Народной Республике 5 мирных жителей получили ранения. Один в Никольском, двое в Донецке и двое в Горловке.

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