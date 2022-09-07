Референдумы о воссоединении Донбасса с Россией могут пройти 4 ноября - в День народного единства

Андрей Турчак регулярно приезжает в Донбасс. Фото: АГ ДНР

Референдумы о воссоединении Донбасса и освобожденной части Украины с Россией целесообразно провести 4 ноября текущего года. Такое мнение сегодня высказал первый зампредседателя Совета Федерации РФ, секретарь Генсовета партии «Единая Россия» Андрей Турчак. А Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что в Донбассе всегда были верны курсу в сторону России.

- Опубликованы результаты социсследований о готовности жителей Донбасса и освобожденных территорий принять участие в референдуме, стать частью большой России. Эта социология только подтверждает очевидное, — отметил Турчак. - Референдумы обязательно состоятся, причем уже в этом году. Здесь никаких сомнений быть не может. Правильно провести их 4 ноября, в День народного единства.

- Мы всегда были верны курсу в сторону России и знали еще в 2014 году, проводя референдум о государственной самостоятельности Донецкой Народной Республики, что обязательно, рано или поздно, будет второй — реализующий нашу мечту вернуться домой в Большую Страну. Это желание с годами только окрепло, и сейчас, когда идет освободительная операция, это вопрос времени. И оно приближается с каждым метром, которые отвоевывают ребята на передовой, - заявил Денис Пушилин.

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