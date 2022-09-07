Жертвами насильника в Луганске стали пять девушек, трое из них были убиты

На следственном эксперименте подозреваемый рассказал. как нападал на девушек. Фото: Скриншот видео МВД ЛНР

Сотрудники МВД ЛНР задержали подозреваемого в серии нападений на девушек в Жовтневом и Ленинском районах Луганска. 20-летнего уроженца Антрацита подозревают в том, что жертвами его насилия стали пять девушек, трое из них были убиты.

- Задержанный выбирал своих жертв в темное время суток, следил за ними по пути их следования и нападал на девушек в плохо освещенных и безлюдных местах, – сообщили в центре общественных связей (ЦОС) МВД.

Нападения совершались сзади с захватом шеи и последующим удушением, вследствие чего жертва не могла долго сопротивляться и теряла сознание. Пользуясь беспомощным состоянием потерпевших подозреваемый насиловал их.

Ничего из личного имущества девушек молодой человек не брал. Старался не оставлять лишних следов. В первых двух случаях перед уходом он проверял, живы ли его жертвы. Однако последующие нападения на девушек повлекли их смерть. Как утверждает задержанный, умысла убивать не имел.

Возбуждено уголовное дело по ч 1 ст 140 УК ЛНР «изнасилование с применением насилия к потерпевшей» и пунктом «к» ч 2 ст 113 УК ЛНР «убийство, сопряженное с изнасилованием».

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