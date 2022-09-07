Украинские боевики ранили четверых мирных жителей ДНР, один из них подорвался на мине «Лепесток»

Украинские боевики продолжают обстреливать мирных жителей. Фото: ТГ/Приходько

Четверо мирных жителей пострадали сегодня в Горловке и Донецке в результате военной агрессии украинских боевиков. Украинская армия сегодня применяла при обстрелах городов артиллерийские орудия калибрами 155, 152 и 122 мм, а также 120-мм минометы.

По данным главы администрации Горловки Ивана Приходько, в поселке Гольмовский Никитовского района обстрелами ранены мужчина и женщина.

Глава администрации Донецка Алексей Кулемзин сообщил, что в Кировском районе столицы обстрелом ранен мужчина 1971 года рождения, а мужчина 1988 года рождения получил травматическую ампутацию стопы и осколочные ранения в результате подрыва на сброшенной украинскими формированиями мине «Лепесток». Госпитализирован в Республиканский травматологический центр.

По данным СЦКК, в Республике зарегистрировано уже 62 случая подрыва гражданских лиц, в том числе 2 детей, на минах ПФМ «Лепесток». Один из пострадавших в результате ранения скончался в больнице

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