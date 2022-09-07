СЦКК создаст единую для Республик Донбасса базу военных преступлений Украины

Наталья Шуткина рассказала о новых задачах СЦКК. Фото: ДАН

Совместный центр контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) займется формированием общей для Донецкой и Луганской Народных Республик базы военных преступлений Киева в Донбассе. Об этом сегодня на брифинге заявила заместитель руководителя представительства ДНР в СЦКК Наталья Шуткина.

- Центральной задачей СЦКК является формирование и администрирование единой базы подтвержденных по всем созданным ранее оперативным линиям и задокументированных фактов последствий вооруженной агрессии государства Украина, имеющих признаки военных преступлений, на территории Республик. Дальнейшее использование этой базы предусматривает обращение к этой базе органов следствия, как республиканских, так и помогающих нам органам следствия РФ, — сказала Шуткина.

Она добавила, что в числе иных задач Совместного центра: выявление, проверка и документирование фактов вооруженной агрессии Украины против Республик и их граждан; информирование общественности и СМИ о таких фактах и их последствиях.

Сегодня Глава ДНР Денис Пушилин ликвидировал Специальную комиссию по фиксации и сбору доказательств преступлений украинской власти в Донбассе Ее функции переданы СЦКК.

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