Генпрокуратура ДНР направила в суд уголовное дело в отношении 24 членов украинской террористической организации

В Генпрокуратуре сообщили, в чем обвиняют украинских боевиков. Фото: ГП ДНР

Генеральная прокуратура ДНР завершила расследование уголовного дела в отношении 24 участников украинской неонацистской организации «Азов» (запрещенная в РФ и ЛДНР организация). Об этом сегодня сообщили в пресс-службе надзорного органа.

- В ходе расследования установлена вина семерых лиц в организации деятельности «Азова», признанного в соответствии с законодательством ДНР террористической организацией (ч. 1 ст. 234 УК ДНР), семнадцати лицам предъявлено обвинение относительно их участия в деятельности данной организации (ч. 2 ст. 234 УК ДНР), — отметили в ГП.

Также каждый из фигурантов обвиняется в совершении в составе преступной организации действий, направленных на насильственный захват власти и изменение конституционного в Донецкой Народной Республики (ч. 4 ст. 34, ст. 232 УК ДНР).

- Членам данной террористической организации избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Уголовное дело в отношении них направлено в суд для рассмотрения по существу, — подчеркнули в Генпрокуратуре.

Напомним, что «Азов» по решению Верховного суда ДНР признан террористической организацией, деятельность которой запрещена на территории Республики.

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