В Донецке поздравили оставшихся двух ветеранов, которые освобождали Донбасс в 1943 году

Алексей Кулемзин поздравил Ивана Ворону. Фото: ТГ/Кулемзин

Сегодня, 7 сентября, накануне Дня освобождения Донбасса глава администрации Донецка Алексей Кулемзин поздравил двух ветеранов, которые в 1943 году принимали участие в этом историческом событии.

- В канун Дня освобождения Донбасса поздравил наших дорогих ветеранов. В Донецке остались всего два человека, которые в далеком 1943 году освобождали наш край от коричневой чумы фашизма, - написал в своем телеграм-канале мэр города.

Иван Петрович Ворона в следующем году отметит свой столетний юбилей. Ветеран награжден орденами «Отечественной войны», «За мужество», «Красной Звезды», медалью «За отвагу».

Алексей Кулемзин поздравил Татьяну Ивонину. Фото: ТГ/Кулемзин

Татьяна Степановна Ивонина ушла служить в медсанбат, когда ей было всего 16 лет. Она принимала участие в освобождении Украины, Молдавии, Румынии. В этом году Татьяна Степановна отметила свой 95 юбилей.

- Желаю нашим ветеранам долгих лет жизни, здоровья и мирного неба над головой, - пожелал Алексей Кулемзин.

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