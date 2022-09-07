Глава ДНР установил дополнительный отпуск для жен мобилизованных бойцов

Денис Пушилин внес изменения в указ № 41 «О некоторых вопросах регулирования трудовых и социальных отношений». Фото: АГ ДНР

Работающие матери, воспитывающие не менее двух детей возрастом до 15 лет или ребенка-инвалида, смогут взять дополнительный отпуск, если их мобилизованные мужья не работали в ДНР на момент призыва.

Соответствующий указ № 525 подписан сегодня Главой Республики Денисом Пушилиным. Указ опубликован и вступил в силу сегодня. Он вносит изменения в другой документ – указ № 41 от 28 февраля 2022 года «О некоторых вопросах регулирования трудовых и социальных отношений».

Документ устанавливает, что работающей матери, имеющей двух или более детей до 15 лет или ребенка с инвалидностью, или инвалида с детства первой группы подгруппы А, один раз в году предоставляется дополнительно десять дней отпуска. При условии, если отец таких детей призван на военную службу по мобилизации и на тот момент не находился в трудовых отношениях с работодателем Республики.

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