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Политика7 сентября 2022 10:22

Глава ДНР установил дополнительный отпуск для жен мобилизованных бойцов

Право на десять дней отпуска получили женщины, воспитывающие не менее двух детей возрастом до 15 лет
Анатолий ВАСИЛЬЕВ
Денис Пушилин внес изменения в указ № 41 «О некоторых вопросах регулирования трудовых и социальных отношений». Фото: АГ ДНР

Денис Пушилин внес изменения в указ № 41 «О некоторых вопросах регулирования трудовых и социальных отношений». Фото: АГ ДНР

Работающие матери, воспитывающие не менее двух детей возрастом до 15 лет или ребенка-инвалида, смогут взять дополнительный отпуск, если их мобилизованные мужья не работали в ДНР на момент призыва.

Соответствующий указ № 525 подписан сегодня Главой Республики Денисом Пушилиным. Указ опубликован и вступил в силу сегодня. Он вносит изменения в другой документ – указ № 41 от 28 февраля 2022 года «О некоторых вопросах регулирования трудовых и социальных отношений».

Документ устанавливает, что работающей матери, имеющей двух или более детей до 15 лет или ребенка с инвалидностью, или инвалида с детства первой группы подгруппы А, один раз в году предоставляется дополнительно десять дней отпуска. При условии, если отец таких детей призван на военную службу по мобилизации и на тот момент не находился в трудовых отношениях с работодателем Республики.

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