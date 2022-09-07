Иван Охлобыстин пообщался с аграриями в освобожденном районе ДНР

Иван Охлобыстин посетил предприятие по ремонту сельскохозяйственной техники. Фото: Минагропром ДНР

Российский актер и телеведущий Иван Охлобыстин посетил ряд сельскохозяйственных предприятий в освобожденном Володарском районе. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе Министерства агропромышленной политики и продовольствия ДНР.

- Актер вместе со съёмочной группой побывал на полях государственной корпорации «Аграрный Донбасс», где пообщался с аграриями. Кроме того, гости посетили одно из зернохранилищ и предприятие по ремонту сельскохозяйственной техники, - рассказали в Минагропроме Республики.

Известно, что Иван Охлобыстин приехал в ДНР для работы над документальным проектом о жизни людей в Донецкой и Луганской Народных Республик. Вместе с актером и съемочной группой в поездке находятся его супруга, дочь и зять.

Иван Охлобыстин посетил одно из зернохранилищ. Фото: Минагропром ДНР

Иван Охлобыстин встретился с Главой ДНР Денисом Пушилиным.

- Очень тепло поговорили. И о том, как трудно сейчас приходится людям, о помощи храмам и как спасает вера. О том, как вовремя началась спецоперация и сразу выявила, кто друг, кто враг. Особенно это важно для культуры. Как сказал Иван, все стало на свои места. Еще заметил, что люди у нас прекрасные, и с этим трудно не согласиться, - поделился в своем телеграм-канале Пушилин.

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Как Донецкая Народная Республика полностью обеспечила себя зерном

Аграрии на 40 процентов увеличили сбор зерновых культур (подробнее)