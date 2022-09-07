Из стихийных могил в освобожденном Рубежном извлекли останки 238 мирных жителей

Работы идут на пустыре, где могут быть похоронены около 60 человек. Фото: ЛИЦ

Участники межведомственной рабочей группы (МРГ) по розыску захоронений жертв украинской агрессии, их идентификации и увековечению памяти с 25 июля по 6 сентября извлекли из стихийных могил в Рубежном останки 238 мирных жителей. Об этом сообщила газета «Республика».

Замкомандира полевой команды МРГ Юлия Кожевникова рассказала, что, в частности, работы идут на пустыре, где, по данным местных жителей, могут быть похоронены около 60 человек.

- Часть из них - это умершие в больнице. Не было возможности вывозить и хоронить на кладбище из-за постоянных хаотичных обстрелов со стороны вооруженных формирований Украины. Также здесь похоронены жители города, погибшие на улице, - сообщила замкомандира.

Родные и близкие людей, погребенных в стихийных захоронениях в Рубежном, могут обратиться на горячую линию по номеру 072-222-44-41 и сообщить о месте захоронения, а также уточнить иную информацию, касающуюся данных работ.

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