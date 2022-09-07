Защитники Донбасса продолжают уничтожать живую силу и технику украинских оккупантов. Фото: НМ ЛНР

Защитники Донбасса за сутки уничтожили более 60 украинских боевиков. Об этом сегодня сообщили в оборонных ведомствах ДНР и ЛНР.

- Совместными действиями военнослужащих Донецкой Народной Республики и Вооруженных Сил Российской Федерации уничтожено следующее вражеское вооружение и военная техника: 1 установка РСЗО БМ-21 «Град», 4 бронированных автомобиля и более 15 человек личного состава, - заявил заместитель начальника Управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.

Потери киевских силовиков от огня Народной милиции ЛНР составили до 45 военнослужащих.

- За прошедшие сутки в ходе активных наступательных действий подразделений Народной милиции ЛНР противник понес большие потери в живой силе и военной технике. Уничтожено до 45 человек личного состава; 2 бронетранспортера; 4 единицы специальной автомобильной техники; 2 артиллерийские установки, - сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Зеленский готов платить любую цену за пиар»: В ДНР рассказали подробности недавней вылазки солдат ВСУ в село Ильичевка

Стало известно, кому подконтрольно сейчас село Ильичевка в Донбассе (подробнее)