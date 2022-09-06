В Макеевку из России доставили партию спецтехники для проведения коммунальных работ

Теперь в распоряжении города есть вакуумная подметальная машина, два экскаватора на базе трактора «Беларусь», полуприцеп «Трал» и фронтальный погрузчик. Фото: администрация города Макеевка

Партия спецтехники для жилищно-коммунальных работ поступила в качестве гуманитарной помощи из Ханты-Мансийского автономного округа России - Югры - в город Макеевку. Об этом сообщили в местной администрации.

Уточняется, что в состав груза вошли вакуумная подметальная машина, два экскаватора на базе трактора «Беларусь», полуприцеп «Трал» и фронтальный погрузчик. Технику доставили в город в рамках программы сотрудничества между администрацией Макеевки и Правительством Ханты-Мансийского округа России.

Тем временем в Енакиево на городские маршруты вышли новые трамваи, доставленные сюда в качестве шефской помощи из Ленинградской области России. Они будут курсировать по улицам города вместо прежнего подвижного состава, который отслужил енакиевцам 40 лет. Вагоны оснащены всем необходимым для комфортных поездок - в салоне расположены мягкие сиденья, есть места для инвалидов, электронное табло с указанием маршрута и даже разъемы USB для быстрой подзарядки телефонов.

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