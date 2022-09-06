Населенные пункты Попаснянского района в ЛНР перешли под контроль Первомайска, Лисичанска и Кировска

Ранее сообщалось, что инфраструктура Попасной из-за боевых действий была разрушена на 96%. Фото: ЛИЦ

Населенные пункты Попаснянского района в ЛНР переведены под контроль администраций Первомайска, Лисичанска и Кировска. Соответствующий указ подписал Глава Республики Леонид Пасечник.

- Временно, до вступления в силу закона, устанавливающего административно-территориальное устройство ЛНР, населенные пункты Попаснянского района переданы в ведение администраций городов Первомайск, Лисичанск и Кировск, которые будут исполнять полномочия бывшей администрации Попаснянского района, - говорится в документе.

Так, согласно решению властей, к Первомайску отнесены Попасная, Врубовка, Калиново, Камышеваха, Глинокарьер, Дружба, Нырково, Николаевка, Молодежное, Троицкое, Новозвановка, Александрополье, Катериновка, Калиновое, Викторовка, Выскрива, Новоалександровка и Новоивановка.

Лисичанск отвечает теперь за Белогоровку, Волчеяровку, Малорязанцево, Мирную Долину, Лисичанский, Тополевку, Лоскутовку, Подлесное, Верхнекаменку, Золотаревку, Шипиловку, Белую Гору, Рай-Александровку и Устиновку.

В ведении администрации Кировска будут временно находиться Голубовское, Орехово и Березовское.

Указ уже вступил в законную силу.

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