Число пострадавших от обстрелов в Петровском районе Донецка увеличилось до двух человек

Пострадавшими занимаются медики Фото: Олег УКЛАДОВ

Еще один мирный житель пострадал сегодня в результате обстрела Петровского района Донецка со стороны украинских боевиков. Об этом сообщил в своем телеграм-канале глава столичной администрации Алексей Кулемзин.

- При обстреле Петровского района получил ранение мужчина 1976 года рождения. Он доставлен в больницу № 14, - проинформировал он.

Отметим, ранее сообщалось, что вооруженные формирования Украины продолжают обстрелы мирных кварталов Донецка. С самого утра под огнем вражеской артиллерии оказались Киевский, Кировский, Куйбышевский и Петровский районы столицы.

В последнем в результате атаки украинских боевиков пострадали здания детского сада и пожарно-спасательной части. В обоих выбиты стекла. В двух частных домах повреждены кровля и остекление. А по улице Шестакова был ранен мужчина 1934 года рождения. Он также госпитализирован в больницу № 14.

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