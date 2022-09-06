Снаряды ВСУ повредили детский сад и пожарно-спасательную часть в Донецке

В зданиях побиты стекла. Фото: t.me/dnronline

В прифронтовом Петровском районе Донецка, расположенном в западной части города, в результате обстрела пострадало здание детского сада. Об этом сообщил в своем телеграм-канале глава столичной администрации Алексей Кулемзин.

- В результате обстрелов в Петровском районе повреждено остекление в детском саду, - проинформировал он.

Тем временем в МЧС ДНР заявили, что в Петровском районе столицы под обстрелом ВСУ оказалась шестая пожарно-спасательная часть. В здании также побиты стекла.

Напомним, ранее сообщалось, что вооруженные формирования Украины продолжают обстрелы мирных кварталов Донецка. С самого утра под огнем вражеской артиллерии оказались Киевский, Кировский, Куйбышевский и Петровский районы столицы. В последнем в результате атаки украинских боевиков по улице Шестакова был ранен мужчина 1934 года рождения. Он доставлен в больницу № 14. Известно также, что в результате обстрела Петровского района в двух частных домах повреждены кровля и остекление.

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