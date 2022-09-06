В ЛНР нарастили объемы внешней торговли практически вдвое

Ранее в ЛНР сообщили, что готовы сотрудничать с предпринимателями из Херсона и Запорожья. Фото: администрация города Луганска

Внешнеторговый оборот Луганской Народной Республики за семь месяцев текущего года превысил аналогичный прошлогодний показатель практически вдвое. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства экономического развития ЛНР.

- Внешнеторговый оборот Республики за семь месяцев 2022 года превысил показатель аналогичного периода 2021 года в 1,8 раза. Совокупный объем внешней торговли за июль 2022 года по сравнению с показателем июля 2021 года также увеличился в 1,9 раза, - рассказали в ведомстве.

Там отметили также, что положительные тенденции наблюдаются в отношении экспортных и импортных операций.

Напомним, ранее в ЛНР сообщили, что готовы сотрудничать с предпринимателями из Херсона и Запорожья. По словам Главы Республики Леонида Пасечника, она открыта к взаимодействию с теми людьми, которые близки ей по духу. О начале торговли со взятыми под контроль РФ регионами Украины заявили и в ДНР.

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