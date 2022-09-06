В Мариуполе восстановят парк 50-летия Победы над фашистской Германией

Полной реставрации также подвергнут памятник МИГ-17. Фото: ДАН

В Жовтневом районе Мариуполя капитально отремонтируют парк 50-летия Победы над фашистской Германией. Реставрационные работы уже начались. Об этом сообщили в Донецком агентстве новостей.

Уточняется, что сейчас специалисты подготовили к замене плитки пешеходную зону парка. Планируется также смена паркового ландшафта, обустройство зон общественного отдыха, включая современные детские площадки, и установка образцов военной техники.

Также полную реставрацию ожидает памятник МИГ-17.

Напомним, в Мариуполе завершено строительство первых жилых домов в районе рынка «Азовский». Они уже сданы в эксплуатацию. Чтобы восполнить в городе дефицит врачей, учителей и силовиков, часть квартир будет передана этой категории населения. В приоритете также остаются многодетные семьи. А далее жилье будет распределено непосредственно между другими горожанами, которые потеряли его в ходе боев.

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