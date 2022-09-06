За сутки на территории ДНР под обстрелами были ранены 2 человека

Фиксация последствий обстрела Ленинского района Донецка. Фото: СЦКК ДНР

Вооруженные формирования Украины продолжают наносить удары по жилым кварталам и социальной инфраструктуре Донецкой Народной Республики. За прошедшие сутки в результате украинских обстрелов на территории ДНР были ранены 2 человека. Об этом сообщили в Штабе территориальной обороны Республики.

- За минувшие сутки, с 08:00 5 сентября до 08:00 6 сентября, в результате обстрелов ВФУ на территории Донецкой Народной Республики 2 мирных жителя получили ранения, - говорится в сообщении ведомства.

Напомним, что при фиксации последствий обстрела Ленинского района Донецка 5 сентября 2022 года военные эксперты СЦКК ДНР подтвердили факт применения украинскими войсками чешской артиллерии. Так, уточняется, что противник вел огонь со своих позиций, расположенных к западу от Донецка, с использованием реактивной системы залпового огня RM-70 (122 мм), переданной им Чехией в апреле 2022 года. Силами ПВО ДНР ракета была сбита на подлете, однако от ее осколков получила ранение женщина 1971 года рождения.

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