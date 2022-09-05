В Стаханов доставили очередную партию стройматериалов из России

Соглашение о сотрудничестве между городами было подписано 29 июля. Фото: администрация города

В город Стаханов Луганской Народной Республики доставили очередной гуманитарный груз из Омской области, в состав которого вошли строительные материалы. Они нужны для восстановления кровель на жилых домах и социальных объектах, пострадавших в результате обстрелов города. Об этом сообщили в администрации города.

— Строительные материалы распределяются между жилсервисами и далее используются при проведении ремонтно-восстановительных работ на кровлях многоэтажного жилого фонда. На данный момент работы по восстановлению кровли ведутся по адресу улица Бурбело, 25, — подчеркнули в сообщении.

В администрации отметили, что Стаханов уже получил четыре единицы спецтехники, партию строительных материалов и гуманитарную помощь для школьников к началу учебного года. В нее вошли более 17 тысяч новых учебников для образовательных учреждений, а также несколько сотен ноутбуков и 27 новых многофункциональных устройств.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Макеевку из России доставили адресные указатели и дорожные знаки

Проект реализовали в рамках сотрудничества Макеевки с Ханты-Мансийским автономным округом (подробнее)