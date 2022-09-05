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Политика5 сентября 2022 18:25

Порядка 25 тысяч абонентов Донецка остались без электроснабжения

По техническим причинам обесточено 90 трансформаторных подстанций
Виктория ПОДАРОВА
Специалисты приступят к ремонту как только позволит обстановка. Фото: пресс-служба Минугля и энергетики ДНР

Специалисты приступят к ремонту как только позволит обстановка. Фото: пресс-служба Минугля и энергетики ДНР

В столице Донецкой Народной Республики обесточено 90 трансформаторных подстанций по техническим причинам, в результате чего около 25 тысяч абонентов в Кировском и Ленинском районах остались без электроснабжения. Об этом сообщил глава администрации Донецка Алексей Кулемзин.

— По данным ДГЭС без электроснабжения временно остались 25 тысяч абонентов микрорайонов Боссе, Звездный, Мирный, Мариупольская развилка, — отметил мэр.

Кроме того, электроснабжения нет у абонентов в населенных пунктах Луганское, Сигнальное и частично в Еленовке. В результате боевых действий обесточено 22 трансформаторных подстанции, 1164 бытовых абонентов остаются без света. Специалисты приступят к аварийно-восстановительным работам как только позволит обстановка.

Таким образом, общее число оставшихся без электричества абонентов Донецкой Народной Республики составило порядка 26 тысяч.

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