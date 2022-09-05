В Макеевку из России доставили адресные указатели и дорожные знаки

Обновление коснется указателей и дорожных знаков. Фото: пресс-служба администрации Макеевки

В Макеевку привезли дорожные знаки и адресные указатели для домов с названиями улиц. Их планируют обновить во всем городе. Об этом сообщили пресс-службе администрации Макеевки.

— Данная помощь – очередное мероприятие в рамках Соглашения о сотрудничестве между администрацией города Макеевки (Донецкая Народная Республика) и Правительством Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (Российская Федерация), — отметили в администрации.

В пресс-службе также подчеркнули, что дорожные знаки планируют обновить на центральных дорогах города.

Напомним, что Россия продолжает помогать в восстановлении Донецкой Народной Республики. Ранее сообщалось, что строители из Москвы ремонтируют учебно-воспитательный комплекс №130 в Пролетарском районе Донецка. Они уже завершили капитальный ремонт кровли, установили новые окна и заменили проводку. Специалистам осталось лишь смонтировать систему отопления и выполнить отделку.

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