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Политика5 сентября 2022 17:10

Резервные источники покрывают потребности водоснабжения ДНР на 20%

Об этом сообщили на брифинге, проведенном по поручению Главы ДНР
Виктория ПОДАРОВА
Канал Северский Донец — Донбасс подпитывают пять резервных источников. Фото: ДАН

Канал Северский Донец — Донбасс подпитывают пять резервных источников. Фото: ДАН

В Донецкой Народной Республике используются пять резервных источников воды для наполнения канала Северский Донец — Донбасс. Они практически на четверть покрывают потребности водоснабжения Республики. Об этом сообщил главный инженер ГУП «Вода Донбасса» Сергей Мокрый на брифинге, проведенном по поручению Дениса Пушилина.

— Зная, что канал (Северский Донец — Донбасс) в ближайшее время не будет запущен, было принято решение на сокращение подачи воды в города, чтобы увеличить срок наполнения с резервных источников. Сокращение подачи позволило провести мероприятия по переброске воды в канал из дополнительных водохранилищ — это пять, которые сейчас используются, — отметил Мокрый. — Они фактически подают порядка 20 — 22% от необходимого объема воды для городов Республики.

Он подчеркнул, что использование резервных источников даст время на решение вопросов восстановления работоспособности канала, когда он будет фактически в доступе.

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